Россияне смогут зарабатывать на донатах через обычный профиль в соцсети

Россияне смогут зарабатывать на донатах через обычный профиль во «ВКонтакте»

«ВКонтакте» добавила возможность подключить VK Донат в личном профиле и зарабатывать через него на эксклюзивном контенте, сообщила соцсеть.

Ранее такая возможность была доступна только в сообществах. Возможность уже доступна всем профилям «ВКонтакте». Авторы могут устанавливать цели для сбора, получать разовые донаты под постами, а также настроить один или несколько уровней регулярной поддержки с разными преимуществами: от полезных материалов до бонусного контента. Эксклюзивные записи отображаются в общей ленте со специальной пометкой.

В дальнейшем соцсеть обещает расширить возможности VK Доната в профилях и предлагать креаторам и их аудитории новые сценарии взаимодействия. «Благодаря VK Донату авторы смогут монетизировать свои знания, экспертность и творчество напрямую в профиле, выстраивая еще более тесную связь с аудиторией», — отметила директор по продукту «Сообщества и опыт автора» «ВКонтакте» Вера Советкина.

Ранее стало известно, что VK Видео в 2025 году выплатил авторам более трех миллиардов рублей в рамках монетизации.