Путин созвонился с Лукашенко

Кремль: Путин и Лукашенко созвонились

Президент России Владимир Путин созвонился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщил Кремль.

«В ходе телефонного разговора Владимира Путина с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия», — говорится в сообщении.

В прошлый раз президенты виделись на саммите Европейского экономического союза (ЕАЭС) в Астане. В частности, российский лидер заявлял, что коллега рассказал ему о содержании разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее Лукашенко в ответ на угрозы президента Украины Владимира Зеленского заявил, что Минск располагает точными координатами «одной очень серьезной цели», находящейся неподалеку от границы Белоруссии. При этом он не стал уточнять, о чем именно идет речь.