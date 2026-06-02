Аттракцион с людьми обрушился в парке развлечений

20:05, 2 июня 2026

В Индии пять человек пострадали в результате обрушения аттракциона
Юлия Юткина
Фото: Sanna Irshad Mattoo / Reuters

В индийском штате Керала в парке развлечений обрушился аттракцион в виде качелей. Об этом сообщает India Today.

Во время инцидента на аттракционе были люди. Предполагается, что металлическая конструкция сломалась в месте сварных соединений и упала. В результате обрушения пострадали пять человек, в том числе двое детей возрастом 14 и 16 лет и трое взрослых.

Одну из пострадавших доставили в больницу. Состояние остальных оценивается как стабильное.

Полиция начала расследование случившегося. Правоохранительным органам предстоит выяснить, проходил ли аттракцион обязательное техническое обслуживание. Если в ходе расследования подтвердится халатность или нарушение норм безопасности, руководство парка ждет наказание.

Ранее сообщалось, что женщина выпала из вагонетки американских горок в парке развлечений Gröna Lund в Стокгольме.

