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21:01, 2 июня 2026Экономика

В России подешевел «борщевой набор»

Востриков: «Борщевой набор» в России за год подешевел на 24,8 процента
Вячеслав Агапов

Фото: Pogiba Alexandra / Globallookpress.com

За прошедший год стоимость набора овощей для «борщевого набора» в России снизилась почти на четверть. Об этом заявил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, его слова приводит ТАСС.

По словам эксперта, за год набор подешевел на 24,8 процента. Так, цена помидоров опустилась на 1,9 процента, моркови — на 4,6 процента, свеклы — на 33,4 процента, лука — на 34,3 процента. Капуста подешевела на 37,3 процента, а картофель — на 38,7 процента.

«Цены на помидоры имеют ярко выраженную сезонность <...> Цены производителей на остальные овощи «борщевого набора» год к году снизились по большинству категорий ввиду хорошего урожая прошлого сезона», — пояснил Востриков.

Ранее представитель ассоциации заявил, что за последние 12 месяцев сильнее всего в цене упал картофель. По данным на 18 мая 2026 года, его стоимость снизилась на 38,7 процента.

В мае крупные торговые сети снизили в среднем на 11,4 процента (в годовом выражении) стоимость базового набора социально значимых продуктов первой цены. Как заявил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов, подешевели 18 из 25 продуктов этого набора. Сильнее всего опустились цены на овощи борщевого набора и крупы. Минимальная стоимость картофеля в торговых сетях уменьшилась на 48,4 процента, до 39 рублей за килограмм.

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