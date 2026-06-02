14:56, 2 июня 2026

В России подешевели некоторые овощи и крупы

АКОРТ: Картофель подешевел на 48,4 процента, до 39 рублей за килограмм
Кирилл Луцюк

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В мае крупные торговые сети снизили в среднем на 11,4 процента (в годовом выражении) стоимость базового набора социально значимых продуктов первой цены. Об этом заявил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, подешевели 18 из 25 продуктов этого набора. Сильнее всего опустились цены на овощи борщевого набора и крупы. Минимальная стоимость картофеля в торговых сетях уменьшилась на 48,4 процента, до 39 рублей за килограмм.

Свекла подешевела на 47 процентов, до 41 рубля за килограмм, а репчатый лук — на 42 процента, до 38 рублей. Что касается килограмма белокочанной капусты, то его стоимость опустилась на 41 процент, до 40 рублей.

Рис подешевел до 46 рублей за килограмм.

Ранее исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков заявил, что за последние 12 месяцев сильнее всего в цене упал картофель. По данным на 18 мая 2026 года, его стоимость снизилась на 38,7 процента.

