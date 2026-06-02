Новости спорта
15:51, 2 июня 2026Спорт

Еще одному виду спорта в России вернули флаг и гимн

Международная федерация фехтования допустила россиян до соревнований с флагом и гимном
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Международная федерация фехтования (FIE) допустила российских спортсменов до соревнований под своей эгидой с флагом и гимном. Об этом сообщается на сайте организации.

Новые правила вступают в силу, начиная с чемпионата мира 2026 года в Гонконге (22–30 июля, Китай). Отмечается, что участие разрешено во всех индивидуальных и командных турнирах FIE под национальными аббревиатурами, в форме с национальными флагами и под национальными гимнами.

Ранее еще нескольким видам спорта вернули возможность выступать с флагом и гимном. В частности, в международных турнирах смогут участвовать отечественные гимнасты, пловцы, борцы и другие.

В конце декабря прошлого года президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сообщил, что FIE допустила до соревнований российских юниоров с флагом и гимном страны. Взрослые фехтовальщики из России могли выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.

