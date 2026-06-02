16:49, 2 июня 2026

У россиян появился новый способ попасть на Кипр

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

У российских туристов появился новый способ попасть на Кипр — они смогут летать на остров через Казахстан. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале.

2 июня Кипр и Казахстан впервые связало прямое авиасообщение, рейсы из столицы будет выполнять авиакомпания Air Astana. С 4 июня появится маршрут из Алма-Аты. Рейсы из обоих городов будут выполняться дважды в неделю на комфортных Airbus A321LR. С сентября 2025 года обещают обратные рейсы в Астану от Cyprus Airways.

Для российских туристов это означает еще один стыковочный маршрут до Кипра. В настоящее время билеты из Астаны в Ларнаку и обратно с вылетом в конце июня стоят от 47,6 тысячи рублей уже с багажом. При этом перелет из Москвы до казахстанской столицы обойдется в 30 тысяч рублей. Таким образом за весь путь придется заплатить 77-80 тысяч. Пока альтернативный вариант FlyOne Armenia с пересадкой в Ереване авиакомпанией выглядит привлекательнее и стоит 58,8 тысячи с багажом туда и обратно.

В 2023 году власти Северного Кипра захотели запустить прямые рейсы в Россию. В октябре Эрсин Татар заявлял, что возможность добраться до самопровозглашенной республики напрямую появится в ближайшем будущем.

