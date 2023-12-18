На курорте Европы заявили о дружественных отношениях с россиянами

Лидер турок-киприотов Татар пригласил россиян отдыхать на Северном Кипре

Лидер турок-киприотов Эрсин Татар пригласил российских туристов отдыхать в самопровозглашенной Турецкой республике Северного Кипра (ТРСК). Его слова приводит ТАСС.

«Хочу сказать, что мы здесь будем очень рады видеть больше россиян, мы их уважаем и находимся с ними в дружественных отношениях», — заявил политик.

Татар подчеркнул, что путешественники легко могут добраться до курорта Европы с пересадкой в Турции, откуда летают ежедневные авиарейсы. Он добавил, что у Северного Кипра есть связи со всеми турецкими аэропортами.

«Знаю, что граждане РФ сталкиваются с определенными трудностями, когда направляются в европейские страны. Это связано, например, с визовыми вопросами и регулированием российского авиапотока в Европе», — сказал Татар, отметив, что у России нет подобных проблем с Турцией.

Ранее власти Северного Кипра захотели запустить прямые рейсы в Россию. В октябре Эрсин Татар заявлял, что возможность добраться до самопровозглашенной республики напрямую появится в ближайшем будущем.