В Северном Кипре захотели запустить прямые рейсы из России

Власти Северного Кипра заявили о переговорах с Россией по запуску прямых рейсов

Власти Северного Кипра захотели открыть консульство России и запустить прямые авиарейсы. О переговорах с российской стороной по этим двум вопросам заявил президент Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК, единственная страна мира, признающая республику, — Турция — прим. «Ленты.ру») Эрсин Татар, чьи слова приводит сайт турецкого телеканала A Haber.

«Некоторые россияне, которые не могут поехать в Южный Кипр, пытаются попасть в ТРСК. Как они могут сюда добраться? Сейчас они приезжают через Турцию. Но если есть возможность запустить прямые рейсы, это было бы выгоднее и быстрее», — отметил Татар.

По словам лидера ТРСК, прямые рейсы появятся в ближайшем будущем. Он также подчеркнул, что аэропорт Эрджан обладает всеми возможностями для приема туристов.

Ранее сообщалось, что власти Северного Кипра готовы дать согласие на запуск прямого авиасообщения с Россией после того, как Москва примет соответствующее решение. Стало известно, что рассматриваются запросы от двух авиакомпаний из России.

