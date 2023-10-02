Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:18, 2 октября 2023Путешествия

В Северном Кипре захотели запустить прямые рейсы из России

Власти Северного Кипра заявили о переговорах с Россией по запуску прямых рейсов

Фото: JC Gellidon / Unsplash

Власти Северного Кипра захотели открыть консульство России и запустить прямые авиарейсы. О переговорах с российской стороной по этим двум вопросам заявил президент Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК, единственная страна мира, признающая республику, — Турцияприм. «Ленты.ру») Эрсин Татар, чьи слова приводит сайт турецкого телеканала A Haber.

«Некоторые россияне, которые не могут поехать в Южный Кипр, пытаются попасть в ТРСК. Как они могут сюда добраться? Сейчас они приезжают через Турцию. Но если есть возможность запустить прямые рейсы, это было бы выгоднее и быстрее», — отметил Татар.

Материалы по теме:
«Все классные люди — приезжие» Турки, мигранты и закрытые города. Зачем россиянам ехать на Кипр зимой
«Все классные люди — приезжие»Турки, мигранты и закрытые города. Зачем россиянам ехать на Кипр зимой
11 января 2019
«Цены — как в Турции» Кипр стал одним из самых доступных для россиян курортов Европы. Как туда попасть?
«Цены — как в Турции»Кипр стал одним из самых доступных для россиян курортов Европы. Как туда попасть?
7 мая 2023

По словам лидера ТРСК, прямые рейсы появятся в ближайшем будущем. Он также подчеркнул, что аэропорт Эрджан обладает всеми возможностями для приема туристов.

Ранее сообщалось, что власти Северного Кипра готовы дать согласие на запуск прямого авиасообщения с Россией после того, как Москва примет соответствующее решение. Стало известно, что рассматриваются запросы от двух авиакомпаний из России.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об испытаниях российского ядерного «Буревестника»

    Бывший глава МВД Украины внесен в список террористов Росфинмониторинга

    В России упало посаженное в честь отмены крепостного права дерево

    В российском регионе ликвидируют две деревни

    Стала известна дата рассмотрения вопроса Римского статута парламентом Армении

    Белорусского хоккеиста арестовали во время матча в США

    Пожилых людей стали защищать от молодых медведей с помощью робоволков

    Зеленский призвал ЕС ускорить введение антироссийских санкций

    В России проверят обоснованность цен на курятину

    Коломойского внесли в список экстремистов в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости