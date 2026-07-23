«Известия»: Мирошник заявил о росте ударов ВСУ по гражданским объектам

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил в беседе с «Известиями», что за последние два месяца ВСУ значительно увеличили количество ударов по гражданской инфраструктуре.

«К сожалению, эта неделя принесла "рекорд". С начала года у нас самое большое количество пострадавших гражданских жителей и количество прилетов по гражданскому населению», — рассказал собеседник издания.

Мирошник заявил, что если в последние недели мая по гражданским объектам, по его словам, было выпущено чуть более 4 тысяч беспилотников, то за минувшую неделю их число превысило 7 тысяч.

По его словам, за последние три месяца удары затронули 42 региона. По его данным, за прошедшую неделю пострадали 433 мирных жителя: 364 человека получили ранения, еще 69 погибли. Наибольшее число пострадавших, по словам Мирошника, зафиксировано в Белгородской области, Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), а также Запорожской, Херсонской и Московской областях.

Ранее Мирошник заявил, что Украина использует поставляемые Западом беспилотники по большому радиусу, нанося глубокие удары в тылу, что выходит за пределы зоны специальной военной операции.