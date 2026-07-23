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00:24, 23 июля 2026 (обновлено: 00:26, 23 июля 2026)Бывший СССР

Мирошник заявил о выходе Украины за пределы зоны СВО

Мирошник: Нанося удары глубоко по целям в тылу России, Украина выходит за пределы зоны СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Украина использует поставляемые Западом беспилотники по большому радиусу, нанося глубокие удары в тылу, что выходит за пределы зоны специальной военной операции (СВО), заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Об этом пишут «Известия».

По его словам, западные страны начали поставлять Киеву дроны в гораздо большем объеме. «Украина пытается их использовать по большому радиусу, то есть наносить удары, которые они называют дип-страйки (глубокие удары по целям в тылу — примечание "Ленты.ру"), и это существенно выходит за пределы зоны СВО», — подчеркнул Мирошник.

Он добавил, что текущую неделю можно назвать рекордной по количеству ударов по гражданскому населению.

Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за сутки сотни беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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