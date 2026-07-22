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13:45, 22 июля 2026 (обновлено: 13:50, 22 июля 2026)Россия

Минобороны выпустило заявление после атаки более 800 дронов ВСУ на Россию

Минобороны России: Силы ПВО за сутки сбили более 800 дронов ВСУ
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Stringer / Reuters

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за сутки сотни беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Заявление об атаке украинских военных выпустило Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, средства ПВО сбили 808 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Все они относились к самолетному типу.

Кроме того, российские военнослужащие перехватили девять управляемых авиационных бомб.

Ранее в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль село Артельное в Харьковской области. По данным ведомства, ВСУ в боях с северной группировкой лишились более 250 бойцов

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