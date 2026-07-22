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13:36, 22 июля 2026 (обновлено: 13:43, 22 июля 2026)Россия

Россия взяла под контроль населенный пункт в зоне СВО

Минобороны: ВС России установили контроль над Артельным в Харьковской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска установили контроль над населенным пунктом в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селе Артельное в Харьковской области, где боевые действия вели подразделения группировки войск «Север».

По данным оборонного ведомства, ВСУ в боях с северной группировкой лишились более 250 бойцов, десяти автомобилей, самоходной артиллерийской установки «Богдана», боевой машины РСЗО «Верба», четырех боевых бронированных машин, а также станции РЭБ.

Ранее стало известно, что в ночь на 22 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 242 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами России. Под удар попали 17 российских регионов, среди которых Ставропольский и Краснодарский края, а также Ленинградская, Тульская, Новгородская области и Московский регион.

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