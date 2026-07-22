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08:56, 22 июля 2026 (обновлено: 08:57, 22 июля 2026)Россия

Минобороны выпустило заявление после мощной атаки ВСУ на юг России

МО России: В ночь на 22 июля средства ПВО уничтожили 242 украинских БПЛА
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь с 21 на 22 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 242 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над регионами России. Заявление с таким содержанием после мощной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юг страны выпустило российское Минобороны, его текст доступен в Telegram.

Как сообщили в оборонном ведомстве, под удар попали 17 российских регионов, среди которых Ставропольский и Краснодарский края, а также Ленинградская, Тульская, Новгородская области и Московский регион.

Кроме того, летательные аппараты были уничтожены над акваториями Черного и Азовского морей.

ВСУ атаковали юг России в ночь на 22 июля. После ударов горят склады в Краснодаре и на Ставрополье. Власти назвали атаку на Армавир Краснодарского края одной из самых мощных за всю СВО.

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