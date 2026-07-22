ВСУ атаковали юг России. Горят склады в Краснодаре и на Ставрополье

ОШ: В Краснодаре загорелся складской комплекс из-за атаки БПЛА, повреждены жилые дома

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на среду, 22 июля, атаковали Краснодар. Глава города Евгений Наумов сообщил, что отражают атаку дронов.

В Краснодаре звучит сигнал «Внимание всем» — идет отражение атаки БПЛА Евгений Наумов Глава Краснодара

Что произошло?

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что в районе города начался пожар. Также в Краснодаре звучали сирены. Информацию о возгорании подтвердил региональный оперативный штаб, сообщивший также о повреждении нескольких жилых домов.

В результате падения беспилотников в Краснодаре также загорелся складской комплекс Оперативный штаб Краснодарского края

В Оперштабе позднее добавили, что в результате падения обломков БПЛА на складском комплексе пострадали три человека.

Также БПЛА атаковали Армавир. На территории нефтебазы произошло возгорание на площади 800 квадратных метров.

Одновременно с Краснодаром ВСУ атаковали складской комплекс на окраине Невинномысска Ставропольского края. Глава региона Владимир Владимиров сообщил о пострадавших.

По состоянию на 5:50 всего к медикам обратилось пять человек, помощь всем оказана амбулаторно, госпитализация не потребовалась. Владимир Владимиров Губернатор Ставропольского края

Заявления Wildberries

Пресс-служба компании Wildberries заявила, что логистический комплекс маркетплейса в Краснодаре эвакуировали в соответствии с требованиями безопасности. Другие подробности не сообщались.

Аналогичные меры приняли и в Невинномысске.

Заявление Татьяны Ким

Глава Wildberries Татьяна Ким заявила о том, что логистические центры маркетплейса в Краснодаре и Невинномысске были атакованы. Она поблагодарила команду за оперативную эвакуацию сотрудников и подчеркнула, что совместно с профильными службами ведется работа по устранению последствий.

18 июля логистические комплексы Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали подверглись атаке. В Котовске в результате атаки пострадали несколько человек, есть жертвы.

Татьяна Ким рассказала о решении компании выплатить по два миллиона рублей родственникам жертв и по одному миллиону — пострадавшим в тяжелом состоянии. Первые выплаты маркетплейс начал 20 июля.

