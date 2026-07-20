Wildberries начал выплаты семьям погибших и пострадавшим после удара по складу

Ким: Wildberries начал выплаты семьям погибших и пострадавшим после удара по складу

Маркетплейс Wildberries начал первые выплаты семьям погибших и пострадавшим после атаки на логистические центры. Об этом сообщила глава компании Татьяна Ким в своем Telegram-канале.

«Мы продолжаем следить за состоянием пострадавших и желаем им здоровья. Очень надеюсь, что скоро они поправятся», — написала она.

Ранее Ким рассказала о решении компании выплатить по два миллиона рублей родственникам жертв атак в ночь на 18 июля и по одному миллиону — пострадавшим в тяжелом состоянии. Также предприниматель сообщила, что в настоящий момент компания прорабатывает объемы выплат и другие меры финансовой поддержки продавцам товаров, пострадавших в результате инцидента.

Об атаке на логистические комплексы Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали стало известно 18 июля. В результате атаки в Котовске несколько человек пострадали, есть жертвы.