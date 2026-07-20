В минувшие выходные в соцсетях появились снимки, на которых штурмовики 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили «флаговтык» в Доме культуры «Октябрь» в Константиновке, помахав флагом своей страны из окна. На флагах при этом были закреплены фото главы Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Буквально на следующий день после обнародования данных снимков появились известия о том, что герои кадров попали в плен к бойцам Российской армии.
Плененные солдаты поблагодарили российских военнослужащих
Представители украинского полка «Скала» фактически подтвердили пленение своих штурмовиков.
Для полка плен собратьев — это очень болезненное известие. Но самое главное, что наши бойцы остались живы, и полк будет способствовать всем необходимым процедурам для их скорейшего возвращения домой
Отдельные украинские каналы также подтверждают, что штурмовики, запечатленные на видео, действительно служили в «Скале».
Между тем в сети уже появилось видео с захваченными в плен украинскими солдатами, которые выражают благодарность российским бойцам за то, что им сохранили жизнь.
«Нас послали в город Константиновка, зная, что он находится под контролем российских солдат. Нас оставили в живых, (...) слава Российской Федерации!» — говорят герои ролика. На кадрах видеозаписи они сначала держат те самые флаги Украины с изображениями Зеленского и Сырского, после чего кидают их на пол и поднимают российский триколор.
Уточнялось, что украинских военнослужащих взяли в плен бойцы 4-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг» Вооруженных сил РФ. В группировке подчеркнули, что, несмотря на отсутствие заметных успехов на этом направлении, украинское командование продолжает отдавать подразделениям заведомо невыполнимые задачи, преследуя в первую очередь пропагандистские цели.
В Минобороны высмеяли ситуацию
Минобороны России, комментируя произошедшее с бойцами полка «Скала», назвали ситуацию эпичным провалом.
«Вот такое кино: эпичный провал "флаговтыкателей"», — высказались в ведомстве, призвав дать Оскар за такую «картину».
В Минобороны раскрыли имена военнопленных: Евгений Мосин и Сергей Столярский. Выяснилось, что они намеренно пробрались в Константиновку для того, чтобы снять провокационные видео для соцсетей, но «пиар-акция провалилась, даже не начавшись».
Константиновка полностью под контролем Вооруженных сил РФ, но украинское командование продолжает отправлять людей на убой ради фальшивых отчетов