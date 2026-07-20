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15:32, 20 июля 2026Россия

Штурмовики ВСУ устроили «флаговтык» в Константиновке с фото Зеленского. Вскоре их пленили и сняли на видео с российским триколором

Штурмовики ВСУ привезли в Константиновку флаги с фото Зеленского и Сырского
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Kotsnews

В минувшие выходные в соцсетях появились снимки, на которых штурмовики 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили «флаговтык» в Доме культуры «Октябрь» в Константиновке, помахав флагом своей страны из окна. На флагах при этом были закреплены фото главы Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Буквально на следующий день после обнародования данных снимков появились известия о том, что герои кадров попали в плен к бойцам Российской армии.

Плененные солдаты поблагодарили российских военнослужащих

Представители украинского полка «Скала» фактически подтвердили пленение своих штурмовиков.

Для полка плен собратьев — это очень болезненное известие. Но самое главное, что наши бойцы остались живы, и полк будет способствовать всем необходимым процедурам для их скорейшего возвращения домой

полк «Скала»

Отдельные украинские каналы также подтверждают, что штурмовики, запечатленные на видео, действительно служили в «Скале».

Между тем в сети уже появилось видео с захваченными в плен украинскими солдатами, которые выражают благодарность российским бойцам за то, что им сохранили жизнь.

«Нас послали в город Константиновка, зная, что он находится под контролем российских солдат. Нас оставили в живых, (...) слава Российской Федерации!» — говорят герои ролика. На кадрах видеозаписи они сначала держат те самые флаги Украины с изображениями Зеленского и Сырского, после чего кидают их на пол и поднимают российский триколор.

Уточнялось, что украинских военнослужащих взяли в плен бойцы 4-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг» Вооруженных сил РФ. В группировке подчеркнули, что, несмотря на отсутствие заметных успехов на этом направлении, украинское командование продолжает отдавать подразделениям заведомо невыполнимые задачи, преследуя в первую очередь пропагандистские цели.

В Минобороны высмеяли ситуацию

Минобороны России, комментируя произошедшее с бойцами полка «Скала», назвали ситуацию эпичным провалом.

«Вот такое кино: эпичный провал "флаговтыкателей"», — высказались в ведомстве, призвав дать Оскар за такую «картину».

Взятые под контроль военнослужащими ВС РФ районы Константиновки в Донецкой Народной Республике

Взятые под контроль военнослужащими ВС РФ районы Константиновки в Донецкой Народной Республике

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В Минобороны раскрыли имена военнопленных: Евгений Мосин и Сергей Столярский. Выяснилось, что они намеренно пробрались в Константиновку для того, чтобы снять провокационные видео для соцсетей, но «пиар-акция провалилась, даже не начавшись».

Константиновка полностью под контролем Вооруженных сил РФ, но украинское командование продолжает отправлять людей на убой ради фальшивых отчетов

Минобороны России
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