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00:00, 20 июля 2026Россия

В Минобороны высмеяли «эпичный провал флаговтыкателей» из ВСУ в Константиновке

МО РФ: Российские бойцы взяли в плен военных ВСУ, идущих установить флаг в Константиновке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Российские бойцы взяли в плен военных ВСУ, идущих установить флаг в Константиновке, об этом рассказали в Минобороны РФ, высмеяв сложившуюся ситуацию.

«Вот такое кино: эпичный провал "флаговтыкателей"», — иронично прокомментировали в ведомстве, призвав дать Оскар за такую «картину».

Там напомнили, что город полностью находится под контролем ВС РФ, однако украинское командование продолжает отправлять туда военнослужащих ради фальшивых отчетов.

В Минобороны уточнили, что бойцы группировки «Южная» взяли в плен двух военнослужащих из 425-го полка ВСУ — Евгения Мосина и Сергея Столярского.

«Они пробирались вглубь Константиновки с единственной целью: воткнуть флаг, снять минутный ролик для соцсетей и создать иллюзию присутствия. Но пиар-акция провалилась, даже не начавшись», — добавили в ведомстве.

Ранее в пресс-центре группировки войск «Южная» уже сообщали, что военнослужащие 4-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг» взяли в плен бойцов 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» в районе Константиновки.

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