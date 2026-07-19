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21:55, 19 июля 2026Россия

Российские бойцы взяли в плен украинских боевиков полка «Скала»

Российские бойцы взяли в плен украинских боевиков полка «Скала» в Константиновке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военнослужащие 4-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг» взяли в плен бойцов 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» в районе Константиновки. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-центре группировки войск «Южная».

«Военнослужащие 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск взяли в плен боевиков 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ВСУ в городе Константиновка Донецкой Народной Республики», — рассказали в пресс-центре.

В группировке заявили, что, несмотря на отсутствие заметных успехов на этом направлении, украинское командование продолжает отдавать подразделениям заведомо невыполнимые задачи, преследуя в первую очередь информационный эффект.

Ранее военный аналитик Евгений Норин заявил в разговоре с «Лентой.ру» о начале битвы за главную крепость ВСУ в Донбассе. Он добавил, что российские войска продолжат охватывать группировку ВСУ на участке от Славянска до Константиновки.

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