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15:24, 15 июля 2026Бывший СССРЭксклюзив

В России заявили о начале битвы за главную крепость ВСУ в Донбассе

Военный аналитик Норин: Битва за Славянско-Краматорскую агломерацию уже началась
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Битва за Славянско-Краматорскую агломерацию — главную крепость Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе — уже началась. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный аналитик Евгений Норин.

«Фактически битва за агломерацию уже началась. Константиновка в широком смысле входит в Славянско-Краматорскую агломерацию. Лиман — тоже ее часть», — сказал он.

Эксперт также отметил, что в городской черте бои могут начаться уже осенью этого года. Он добавил, что российские войска продолжат охватывать группировку ВСУ на участке от Славянска до Константиновки.

3 июля в Кремле объявили, что Константиновка взята под контроль России. По словам президента Владимира Путина, это событие станет ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики.

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