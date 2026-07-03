ВС России взяли под контроль Константиновку в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль Константиновку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом объявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Главная новость — полностью взята Константиновка», — сообщил Песков.

Он подчеркнул, что этого удалось добиться благодаря героизму российских военнослужащих.

Ранее полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, что ВС России «постепенно выкуривают» прячущихся в Константиновке бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он уточнил, что после взятия города открывается оперативный простор на Славянск и Краматорск.