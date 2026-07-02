Стало известно о «выкуривании» ВСУ из Константиновки

Баранец: Бойцов ВСУ постепенно выкуривают из Константиновки

Российская армия контролирует около 90-95 процентов Константиновки в Донецкой Народной Республике, прячущихся бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) «постепенно выкуривают». Об этом полковник в отставке Виктор Баранец рассказал «Царьграду».

«Сейчас идут завершающие бои, выкуривание прячущихся по подвалам и переодевающихся в гражданскую форму украинских боевиков. Уже отрезаны пути отхода, и наша армия методично уничтожает остатки вооруженных сил Украины в Константиновке», — заявил он.

Баранец уточнил, что после взятия города открывается оперативный простор на Славянск и Краматорск. Ранее он подчеркивал, что ключевая цель Российской армии в 2026 году заключается во взятии под контроль Константиновки.

В конце июня президент России Владимир Путин рассказал, что Константиновка на 96 процентов находится под контролем Российской армии, а до окончательного окружения группировки ВСУ в районе реки Оскол осталось около двух километров.