Полковник в отставке назвал главную цель Российской армии в 2026 году

Баранец назвал взятие под контроль Константиновки целью ВС РФ в 2026 году

Ключевая цель Российской армии в 2026 году заключается во взятии под контроль Константиновки, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец. Его цитирует «Царьград».

Собеседник издания уточнил, что город уже более чем на 90 процентов контролируется российскими военными, ведутся завершающие бои. После Константиновки идет Дружковка, затем открывается оперативный простор на Славянск и Краматорск, добавил Баранец.

«Это направление глобальное, стратегическое, оно главное. Освобождение этой агломерации — стратегическая задача русской армии на 2026 год», — подчеркнул полковник в отставке.

В конце июня президент России Владимир Путин рассказал, что Константиновка в Донецкой Народной Республике на 96 процентов находится под контролем армии РФ, а до окончательного окружения группировки Вооруженных сил Украины в районе реки Оскол осталось около двух километров.