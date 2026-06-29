Путин назвал главную задачу спецоперации. Что сказал президент о ходе СВО, новых предложениях по Украине и встрече в Анкоридже?

Путин: Киев предлагает ограничить боевые действия четырьмя регионами

Президент России Владимир Путин в интервью репортеру Павлу Зарубину высказался о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

Он допустил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попытаться совершить атаки для отвлечения внимания от главной задачи, которой он назвал окончательное освобождения Донбасса и Новороссии.

Мы не исключаем и возможности попыток со стороны ВСУ, неожиданных, как считает противник, неожиданных для нас, отвлекающих атак с ограниченными задачами силами спецподразделений и с целью отвлечения нашего внимания и наших сил от решения главной задачи — окончательного освобождения Донбасса и Новороссии Владимир Путин президент России

Ранее президент заявил, что Россия переживает сложное, судьбоносное время, период коренной, системной трансформации всего мира. Он также указал, что страна испытывает грубое, беспрецедентное давление со стороны западных элит.

Путин высказался о продвижении российских войск в зоне СВО

Президент рассказал о продвижении российских войск в зоне проведения специальной военной операции.

ВСУ предпринимали попытки контратак под Купянском, однако они были безуспешными, отметил глава государства.

Российские войска «хорошим темпом двигаются к Славянску», до города остается порядка 8-9 километров, уточнил Путин. Он также сообщил, что есть продвижения в сторону Сум, осталось около десяти километров, однако политических планов на этот город нет. Целью России в Сумской области является создание зоны безопасности.

Кроме того, президент рассказал, что Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР) на 96 процентов находится под контролем ВС РФ, а до окончательного окружения группировки ВСУ в районе реки Оскол у населенного пункта Рубцы осталось около двух километров.

Путин также подчеркнул, что Россия не даст Украине шанса остановить продвижение российских военных в зоне специальной военной операции.

Путин сообщил о контактах по Украине и новых предложениях

Глава государства отметил, что контакты по Украине есть по нескольким направлениям, есть новые предложения. Путин сообщил о предложении Украины о прекращении ударов вглубь территории с обеих сторон.

Есть и новые предложения, но некоторые из них я готов назвать. Ну, например, прекращение ударов вглубь территории с обеих сторон Владимир Путин президент России

Он пояснил, что российские удары чувствительны для Украины и наносят серьезные разрушительные последствия.

Путин также сообщил, что Киев хочет ограничить боевые действия Херсонской, Запорожской областями, Донецкой и Луганской Народными Республиками (ДНР и ЛНР), чтобы перебросить силы.

Это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграниц Владимир Путин президент России

Глава государства также заявил, что предложения о проведении встречи с главой киевского руководства давно известны и уже неоднократно озвучивались в контексте переговоров с Украиной.

Путин высказался о договоренностях в Анкоридже

Путин сообщил, что США и Россия не достигли договоренностей во время саммита в Анкоридже.

Никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине, и компромиссы, которые обсуждались, это как раз были те предложения, которые были обращены американской стороной к нам Владимир Путин президент России

По словам главы государства, российскую сторону призывали «пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками». Москва согласилась пойти на эти компромиссы, отметил он.

В Кремле ожидают возможного приезда представителей США в Россию после завершения горячей фазы конфликта с Ираном. По словам российского лидера, во время визита планируется продолжение диалога по пониманиям, достигнутым в Анкоридже.

