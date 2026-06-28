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22:22, 28 июня 2026Россия

Путин назвал главную задачу России на СВО

Путин назвал задачей Россией окончательное освобождения Донбасса и Новороссии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин высказался о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он высказался в интервью репортеру Павлу Зарубину.

Путин допустил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попытаться совершить атаки для отвлечения внимания от главной задачи, которой он назвал окончательное освобождения Донбасса и Новороссии.

«Мы не исключаем и возможности попыток со стороны ВСУ, неожиданных, как считает противник, неожиданных для нас, отвлекающих атак с ограниченными задачами силами спецподразделений и с целью отвлечения нашего внимания и наших сил от решения главной задачи - окончательного освобождения Донбасса и Новороссии», — сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил о невозможности остановить продвижение Вооруженных сил России (ВС РФ) в зоне СВО. Ранее он также говорил, что теракты Киева не повлияют на продвижение российских войск.

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