Путин заявил о невозможности остановить продвижение ВС России в зоне СВО

Путин: Россия не даст Украине шанса остановить продвижение ВС РФ в зоне СВО

Россия не даст Украине шанса остановить продвижение Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне специальной военной операции (СВО), заявил президент России Владимир Путин в интервью репортеру Павлу Зарубину.

По его словам, удары по российской гражданской инфраструктуре наносятся «для подпитки информационной операции» с целью повлиять на продвижение российской армии. По его словам, Киев хочет заставить Россию приостановить хотя бы на какое-то короткое время наступление войск.

«И создать условия для начала переговорного процесса на выгодных для себя, то есть для нашего противника условиях. Мы не дадим им такого шанса», — подчеркнул президент.

Ранее глава государства также говорил, что теракты Киева не повлияют на продвижение российских войск в зоне СВО.