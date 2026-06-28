Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:11, 28 июня 2026Россия

Путин заявил о невозможности остановить продвижение ВС России в зоне СВО

Путин: Россия не даст Украине шанса остановить продвижение ВС РФ в зоне СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Россия не даст Украине шанса остановить продвижение Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне специальной военной операции (СВО), заявил президент России Владимир Путин в интервью репортеру Павлу Зарубину.

По его словам, удары по российской гражданской инфраструктуре наносятся «для подпитки информационной операции» с целью повлиять на продвижение российской армии. По его словам, Киев хочет заставить Россию приостановить хотя бы на какое-то короткое время наступление войск.

«И создать условия для начала переговорного процесса на выгодных для себя, то есть для нашего противника условиях. Мы не дадим им такого шанса», — подчеркнул президент.

Ранее глава государства также говорил, что теракты Киева не повлияют на продвижение российских войск в зоне СВО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал главную задачу России на СВО

    Путин сообщил об отсутствии договоренностей в Анкоридже

    Путин прокомментировал предложения о встрече с главой режима в Киеве

    Путин заявил о проблемах из-за ударов ВСУ по энергетике

    Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО

    Путин высказался об ответных ударах России вглубь Украины

    Путин ответил Киеву на предложение ограничить зону боевых действий

    Путин сообщил о контактах по Украине и новых предложениях

    Путин заявил о желании Киева ограничить боевые действия четырьмя регионами

    Путин обозначил стоящие перед Россией задачи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok