Путин порассуждал о влиянии ударов ВСУ по России на продвижение в зоне СВО

Путин: Теракты Киева не повлияют на продвижение российских войск в зоне СВО

Теракты Киева не в состоянии повлиять на продвижение Вооруженных сил (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

«Все эти, по сути, дела, террористические выпады, включая удары по гражданской инфраструктуре, по, скажем, автобусу с белорусскими детьми в Белгородской области либо по студенческому общежитию в Старобельске не меняют и не могут повлиять, не в состоянии повлиять на события, происходящие на фронте», — сказал он.

Глава государства также добавил, что российские войска берут под контроль один населенный пункт за другим.

Ранее Владимир Путин заявил, что ситуация в зоне проведения спецоперации для Киева стремительно ухудшается. По его словам, из-за потери территорий украинские власти перешли к тактике нанесения ударов по гражданским объектам в России.