Путин раскрыл обстановку для Киева в зоне СВО

Путин: Ситуация в зоне СВО для Киева стремительно ухудшается

Ситуация в зоне проведения специальной военной операции (СВО) для Киева стремительно ухудшается. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

По словам российского лидера, из-за потери территорий украинские власти перешли к тактике нанесения ударов по гражданским объектам в России.

Путин добавил, что ударами ВСУ пытаются создать проблемы в сфере энергоресурсов и повлиять на туристическое направление в России.

Ранее Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов заявил, что Россия, «кроме нас с вами, никому не нужна». «Она, кроме нас с вами, никому не нужна. Но нам нужна», — подчеркнул глава государства.