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17:07, 23 июня 2026Россия

Путин раскрыл обстановку для Киева в зоне СВО

Путин: Ситуация в зоне СВО для Киева стремительно ухудшается
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Ситуация в зоне проведения специальной военной операции (СВО) для Киева стремительно ухудшается. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

По словам российского лидера, из-за потери территорий украинские власти перешли к тактике нанесения ударов по гражданским объектам в России.

Путин добавил, что ударами ВСУ пытаются создать проблемы в сфере энергоресурсов и повлиять на туристическое направление в России.

Ранее Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов заявил, что Россия, «кроме нас с вами, никому не нужна». «Она, кроме нас с вами, никому не нужна. Но нам нужна», — подчеркнул глава государства.

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