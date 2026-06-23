Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:50, 23 июня 2026Россия

Путин обратился к военным со словами о России

Президент Путин: Россия никому, кроме нас, не нужна
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Президент Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов заявил, что Россия, «кроме нас с вами, никому не нужна». Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства во время встречи поздравил военных с окончанием вузов, а после этого пообщался с ними за бокалом шампанского.

«Она, кроме нас с вами, никому не нужна. Но нам нужна», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Владимир Путин пообщался с министром обороны России Андреем Белоусовым на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент соседней страны сложил полномочия и стал советником Путина

    В пользе семейной ипотеке усомнились

    В России высказались о дискретных контактах с Францией

    Стала известна степень готовности стратегического объекта «Роскосмоса»

    53-летняя звезда сериала «Кухня» станцевала с 15-летней дочерью

    Популярный украинский блогер матом пожаловался на цены в Европе

    Президент страны — соседа России принял отставку правительства

    Иран бросился искать покупателей нефти в трех странах

    Россиянин решил помочь невесте с оплатой учебы и попал в рабство в Мьянме

    Рябков высказался о словах Трампа о производстве дальнобойного оружия на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok