Путин обратился к военным со словами о России

Президент Путин: Россия никому, кроме нас, не нужна

Президент Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов заявил, что Россия, «кроме нас с вами, никому не нужна». Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства во время встречи поздравил военных с окончанием вузов, а после этого пообщался с ними за бокалом шампанского.

«Она, кроме нас с вами, никому не нужна. Но нам нужна», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Владимир Путин пообщался с министром обороны России Андреем Белоусовым на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби.