Путин переговорил с министром обороны России

Путин кратко переговорил с Белоусовым на церемонии возложения венка

Президент России Владимир Путин пообщался с министром обороны Андреем Белоусовым на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин и Белоусов кратко поговорили после того, как глава государства возложил венок. Деталей этого разговора не приводится.

В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз. Церемония, приуроченная ко Дню памяти и скорби, состоялась 22 июня у стен Кремля в Александровском саду.

Ранее сообщалось, что 12 июня Путин встретился со штурмовиками СВО в Кремле. В частности, президент рассказал о производстве тяжелых дронов в России.