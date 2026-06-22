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12:54, 22 июня 2026Россия

Путин переговорил с министром обороны России

Путин кратко переговорил с Белоусовым на церемонии возложения венка
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин пообщался с министром обороны Андреем Белоусовым на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин и Белоусов кратко поговорили после того, как глава государства возложил венок. Деталей этого разговора не приводится.

В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз. Церемония, приуроченная ко Дню памяти и скорби, состоялась 22 июня у стен Кремля в Александровском саду.

Ранее сообщалось, что 12 июня Путин встретился со штурмовиками СВО в Кремле. В частности, президент рассказал о производстве тяжелых дронов в России.

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