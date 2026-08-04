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11:08, 4 августа 2026 (обновлено: 11:24, 4 августа 2026)Россия

Способная услышать звуки взрывов за километр собака спасала целые группы бойцов на СВО

Минобороны: Способная услышать взрывы за километр собака спасала целые группы бойцов СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

Способная услышать звуки взрывов за километр собака по кличке Баста спасала целые группы российских бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом рассказал стрелок с позывным Морген, его история опубликована в официальном Telegram-канале.

По словам бойца, пес везде ходит со штурмовой группой и неоднократно спасал им жизни. Как объяснил Морген, там, где человек услышит опасность за 200 метров, Баста чует выход миномета или взрыв за километр.

«Если начинает гавкать, какой-то кипиш начинается у нее, значит — услышала она, где-то уловила звук. И мы в чистом поле начинаем искать себе укрытие, кусты какие-нибудь, где-нибудь посадка рядом. За счет того, что она слышит звуки за километр, у нас есть время спрятаться. Благодаря ей у хозяина есть орден Мужества. Поэтому и у нее, считай, он тоже есть», — рассказал Морген.

Ранее российские военные рассказали о спасшей их собаке по кличке Армор на СВО. Животному девять месяцев. Бойцы Яша и Шома постоянно берут Армора на боевые задания. По их словам, у собаки отличный слух и она предупреждает их о приближающейся опасности.

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