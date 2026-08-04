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12:10, 4 августа 2026 (обновлено: 12:14, 4 августа 2026)Россия

Названо возможное место запуска дронов ВСУ по Московской области

Военный эксперт Кнутов: Дроны ВСУ могли лететь в Подмосковье из Харькова
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли запустить дроны в сторону Подмосковья из Харьковской области. Возможное место запуска украинских беспилотников назвал военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru.

«Как правило, сейчас запускают из областей, которые ближе всего. В сторону Московского региона — из Харьковской и Сумской [областей]», — отметил аналитик.

Для таких атак, как указал Кнутов, ВСУ чаще всего используют дроны типа FP-1 и «Лютый».

ВСУ атаковали Московскую область в ночь на 4 августа — под удар попал городской округ Чехов. В результате налета дронов не выжили пять человек, еще 10 получили ранения. После атаки дронов в области вспыхнули несколько пожаров. Как сообщали власти, возгорания произошли в промзоне села Новоселки в Чехове — загорелись склад, административное здание и электроподстанция.

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