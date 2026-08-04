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13:46, 4 августа 2026 (обновлено: 14:22, 4 августа 2026)Экономика

Россиян призвали не есть из треснутых тарелок

Химик Дорохов: Трещины в посуде могут стать источником опасных бактерий
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Erik Mclean / Unsplash

Трещина в посуде нарушает целостность глазурованного покрытия, поэтому тарелка может стать источником опасных бактерий, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Он объяснил, что в пористых материалах, таких как фаянс или керамика, микрочастицы задерживаются глубоко внутри и служат идеальной средой для размножения микроорганизмов, особенно в теплых и влажных условиях. Мытье здесь не поможет. «Отдельного внимания заслуживают трещины на посуде с цветными узорами. Декоративные краски могут содержать тяжелые металлы, такие как кадмий или свинец. При термическом повреждении покрытия ионы этих металлов могут мигрировать в пищу, особенно если речь идет о горячих или кислых блюдах. Это накопление вредных веществ крайне опасно для здоровья, так как со временем может привести к хронической интоксикации», — отметил специалист.

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Не стоит забывать, что тарелка с трещиной может лопнуть во время мытья, поранив руки. Тарелки или чашки с трещинами рекомендуется использовать, только если трещина неглубокая и расположена на внешней стороне, не касаясь еды. Однако и в этом случае посуду лучше использовать с осторожностью, исключая контакт с горячей водой и пищей.

Ранее домохозяек научили избегать жирного налета на плите. Для этого стоит включать вытяжку одновременно с использованием варочной поверхности. Если пленка уже появилась, удалять ее следует поэтапно различными средствами.

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