Россиянам назвали способы избежать ситуации с «вечными жильцами» при покупке квартиры

«Царьград»: Заниженная стоимость квартиры является опасным сигналом при покупке

Юристы назвали россиянам способы избежать при покупке квартиры ситуации, когда в ней оказываются прописаны «вечные жильцы» с бессрочным правом проживания, как произошло недавно в Санкт-Петербурге. Их слова приводит «Царьград».

По словам юриста Ивана Миронова, первые сигналы опасности — это заниженная стоимость квартиры, давление со стороны продавца и сделка через ячейку, а также если квартира за короткий период неоднократно меняла собственников.

Адвокат Алишер Захидов же пояснил, что бессрочное право проживания возникает у тех, кто отказался от приватизации в пользу других собственников. Также в эту категорию попадают люди, которые по уважительным причинам не участвовали в приватизации, — например, находились в тюрьме или были безвестно отсутствующими.

Несмотря на то, что с октября 2025 года в выписке из ЕГРН начали указывать сведения о лицах с правом бессрочного проживания, продавцы все равно могут скрывать эту информацию. Юристы рекомендуют перед покупкой квартиры заказывать архивную справку по форме № 9, проверять выписку из ЕГРН на наличие отметки о «физических лицах» с правом проживания и, по возможности, запрашивать информацию через ЗАГС.

Также можно проверить паспорт продавца через портал «Госуслуги» или обратиться к независимому юристу, который проведет глубокий анализ объекта. Если квартира уже куплена, а «отказник» объявился, остается подавать в суд на признание сделки недействительной и пытаться вернуть деньги, но шансы на успех невелики, предупреждают эксперты.

Ранее жителя Санкт-Петербурга обманули при покупке жилья, продав недвижимость вместе со стариком, имеющим бессрочное право на проживание в нем. Когда он завершил работы, к нему приехал старик, который предъявил бумажку о возможности бессрочного права проживания в квартире. Оказалось, что во время приватизации в 1990-х пенсионер отказался от своей доли в пользу собственника, получив бессрочное право проживания.