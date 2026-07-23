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13:06, 23 июля 2026Экономика

Домохозяек научили не пачкать плиту

Домохозяек призвали включать вытяжку одновременно с плитой
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: RYosha / Shutterstock / Fotodom

Избежать жирного налета можно, если включить вытяжку сразу вместе с плитой. Советы по борьбе с жиром и испачканной кухней в разговоре с «Газетой.Ru» перечислила лидер портфеля брендов «Арнест ЮниРусь» Антонина Синьковская.

Кроме того, количество жирных частиц в воздухе уменьшают крышки на сковородах, регулярное проветривание и своевременная очистка фильтров.

Если пленка уже появилась, удалять ее следует поэтапно. Сначала следует собрать верхний слой слегка влажной протирочной бумагой, затем пройтись по поверхности мягкой узелковой сеточкой с каплей очищающего геля. После этого остатки средства убирают чистой влажной сеточкой и вытирают полку безворсовой микрофиброй. «Такой способ помогает не размазывать жир и не оставлять разводов, а саму сеточку можно промывать на верхней корзине посудомоечной машины», — поделилась специалист.

Ранее домохозяек научили не испытывать стресс во время уборки. Работы по дому можно превратить в приятный ритуал, если включить любимую музыку, открыть окна и выполнять работу постепенно.

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