В Минобороны раскрыли цели ударов российских военных по Украине

Минобороны: ВС РФ ударили по местам производства дронов и логистическим центрам ВСУ

Российские военные ударили по местам производства дронов и логистическим центрам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Цели Вооруженных сил России (ВС РФ) раскрыли в Министерстве обороны.

Удары также наносились по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры на Украине, а также местам производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Как уточнили в оборонном ведомстве, для атак ВС РФ применили оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракеты и артиллерию.

Ранее стало известно, что российские военные взяли под контроль поселок Бакшеевка в Харьковской области. Бои за населенный пункт вели подразделения группировки войск «Север». За сутки в зоне их ответственности ВСУ лишились более 275 бойцов.