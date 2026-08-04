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14:36, 4 августа 2026 (обновлено: 14:42, 4 августа 2026)Россия

В Минобороны раскрыли цели ударов российских военных по Украине

Минобороны: ВС РФ ударили по местам производства дронов и логистическим центрам ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Российские военные ударили по местам производства дронов и логистическим центрам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Цели Вооруженных сил России (ВС РФ) раскрыли в Министерстве обороны.

Удары также наносились по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры на Украине, а также местам производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Как уточнили в оборонном ведомстве, для атак ВС РФ применили оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракеты и артиллерию.

Ранее стало известно, что российские военные взяли под контроль поселок Бакшеевка в Харьковской области. Бои за населенный пункт вели подразделения группировки войск «Север». За сутки в зоне их ответственности ВСУ лишились более 275 бойцов.

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