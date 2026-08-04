Минобороны: ВС России взяли под контроль поселок Бакшеевка в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России взяли населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Речь идет о поселке Бакшеевка в Харьковской области, где боевые действия вели подразделения группировки войск «Север».

По данным оборонного ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки в боях с северной группировкой лишились более 275 бойцов, двух боевых машин, 15 автомобилей, пяти артиллерийских орудий, а также трех станций РЭБ.

Ранее стало известно, что системы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 4 августа уничтожили над российскими регионами 320 дронов. БПЛА сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым.