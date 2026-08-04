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Из жизни
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13:36, 4 августа 2026 (обновлено: 13:52, 4 августа 2026)Из жизни

Медведь напал на бегуна с собакой

В США медведь напал на одинокого бегуна на лесной тропе
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Robert Harding Video / Shutterstock / Fotodom

В США медведь напал на бегуна с собакой на горной тропе. Об этом сообщает The Cool Down.

Инцидент произошел в пятницу утром на маршруте Aspen Loop в парке Henrys Lake State Park. Мужчина бежал по лесной тропе и неожиданно столкнулся с медведем. Хищник набросился на него и нанес травмы. Несмотря на это, бегун и его собака, которая не пострадала, смогли самостоятельно покинуть место происшествия и вызвать помощь. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Лесники и шериф округа Фримонт осмотрели место нападения с помощью наземных групп и дрона, но не нашли медведей поблизости. Поскольку инцидент квалифицировали как случайную встречу, а признаки присутствия хищников в районе отсутствовали, власти не стали предпринимать дополнительных мер, но закрыли систему троп на неделю.

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Власти напомнили, что в парке обитают медведи, и одинокие бегуны особенно подвержены риску внезапной встречи, поэтому лучше передвигаться группами, шуметь, носить с собой медвежий спрей и избегать сумеречного времени суток.

Ранее сообщалось, что в Канаде медведь растерзал пожилых супругов. Он напал на них, когда они рыбачили на берегу водохранилища.

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