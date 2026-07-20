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Из жизни
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21:05, 20 июля 2026Из жизни

Медведь растерзал пожилых супругов

В Канаде медведь растерзал 70-летних супругов на берегу водохранилища Мактавиш
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Sea_Monkey / Shutterstock / Fotodom

В Канаде медведь растерзал пожилых супругов. Об этом сообщает The Sun.

В середине июля 70-летние Джей и Деб Макдональд отправились отдохнуть и порыбачить на берегу водохранилища Мактавиш в провинции Квебек. Через некоторое время они перестали отвечать на звонки родных. Те забеспокоились и обратились в полицию.

В ходе поисковой операции сотрудники полиции обнаружили останки Джея на берегу водоема, а его жены — возле домика, где они остановились. Сразу же стало понятно, что на пенсионеров напал медведь. В пятницу, 17 июля, зверя удалось выследить и ликвидировать.

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Точные обстоятельства случившегося пока не установлены. Сотрудники полиции официально не подтвердили, что найдены именно Джей и Деб, хотя их опознали родственники.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Одиша медведя вытащили из колодца. После этого хищник попытался напасть на своих спасителей.

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