В Канаде медведь растерзал 70-летних супругов на берегу водохранилища Мактавиш

В Канаде медведь растерзал пожилых супругов. Об этом сообщает The Sun.

В середине июля 70-летние Джей и Деб Макдональд отправились отдохнуть и порыбачить на берегу водохранилища Мактавиш в провинции Квебек. Через некоторое время они перестали отвечать на звонки родных. Те забеспокоились и обратились в полицию.

В ходе поисковой операции сотрудники полиции обнаружили останки Джея на берегу водоема, а его жены — возле домика, где они остановились. Сразу же стало понятно, что на пенсионеров напал медведь. В пятницу, 17 июля, зверя удалось выследить и ликвидировать.

Точные обстоятельства случившегося пока не установлены. Сотрудники полиции официально не подтвердили, что найдены именно Джей и Деб, хотя их опознали родственники.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Одиша медведя вытащили из колодца. После этого хищник попытался напасть на своих спасителей.