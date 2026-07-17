Медведь напал на спасших его людей

В Индии вызволенный из колодца медведь набросился на своих спасителей

В штате Одиша, Индия, медведь, которого несколько часов спасали из колодца, сразу после спасения напал на людей. Об этом сообщает Need To Know.

13 июля два медведя упали в глубокий колодец, наполненный водой, и не могли выбраться. Местные жители решили помочь им и вызволили обоих. Оказавшись на земле, один из хищников неожиданно набросился на своих спасителей.

Зверь весом около 136 килограммов разогнал людей и скрылся в лесу. Этот момент попал на видео. Никто из участников спасательной операции не пострадал.

Предполагается, что медведь напал на людей не из-за агрессии, а от страха и стресса. Власти призвали местных жителей не пытаться проводить подобные операции самостоятельно и вызывать профессионалов с нужным оборудованием.

Ранее сообщалось, что в тигровом заповеднике Паламу, Индия, 36-летняя Исмита Нагесия столкнулась с медведицей и ее медвежатами. Хищница внезапно напала на нее со спины и ранила в бедро.

