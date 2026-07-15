Медведица с детенышами напала на женщину

В Индии медведица с детенышами напали на женщину

В тигровом заповеднике Паламу, Индия, 36-летняя Исмита Нагесия столкнулась с медведицей и ее медвежатами. Об этом сообщает The Times of India.

Исмита и ее муж Рамеш зашли в лес вечером, чтобы сократить путь от рынка до дома. Мужчина шел впереди, когда медведица внезапно напала на женщину со спины и ранила ей бедро. Муж пришел к Исмите на помощь, после чего зверь сбежал. Оказалось, что медведица защищала двух детенышей.

Пострадавшей сделали прививку от столбняка и бешенства. Лесничий Гурудаял Сингх заявил, что Исмита пострадала в результате нападения медведя из-за типичной ошибки: супругам не стоило идти через лес после наступления темноты.

Ранее сообщалось, что в США медведь съел человека в лесу. Части тела были растерзаны и разбросаны.