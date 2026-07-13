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Из жизни
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17:30, 13 июля 2026Из жизни

Медведь съел человека

В США медведь растерзал человека в лесу
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: David L. Ryan / The Boston Globe via Getty Images

В США медведь съел человека в лесу. Об этом сообщает AccuWeather.

Человеческие останки были обнаружены 5 июля в районе пикниковой зоны Wild Rose в лесу Гранд-Меса, штат Колорадо. Части тела были «растерзаны и разбросаны». Кроме медведя, к трапезе могли присоединиться и другие дикие животные. Сейчас судмедэксперты и полицейские устанавливают личность жертвы и причины смерти, чтобы понять, была ли это атака хищника или же зверь наткнулся на труп.

Власти подчеркивают, что угрозы для людей нет, поскольку черные медведи обычно избегают контактов и нападают только в случае сильного голода, если приходят на запах еды или мусора. Спасатели рекомендуют туристам носить с собой медвежий спрей, держать собак на поводке и не ходить по лесу в одиночку.

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Ранее сообщалось, что в японской провинции Хоккайдо властям пришлось спасать альпинистов от медведя при помощи вертолета. Хищник ростом около полутора метров преградил дорогу людям, которые находились от него примерно в 50 метрах.

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