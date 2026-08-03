Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:30, 3 августа 2026Интернет и СМИ

Женщина спустя 20 лет поймала мать на лжи и разгадала страшную семейную тайну

«Лента.ру»: Американка спустя 20 лет заподозрила мать в покушении на жизнь отца
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Matt Gush / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Thowway2008 рассказала, как спустя 20 лет поймала мать на лжи и разгадала страшную семейную тайну. Кроме того, как выяснила «Лента.ру», она заподозрила женщину в покушении на жизнь ее мужа.

«20 лет назад мне позвонили и сообщили, что мой отец находится в коме в больнице. Мне сказали, что мой маленький племянник нашел его на кухне и что у него случился инсульт. После меня в больницу приехал мой брат, сказавший пока не ждать нашу мать, поскольку она за рубежом навещает родственников. Она в итоге приехала лишь через два дня. Отец, придя в сознание, ничего не помнил, и в итоге ушел из жизни еще через пару лет», — рассказала американка.

Теперь же у ее матери начались большие проблемы со здоровьем, поэтому автор оформила опекунство и переехала к ней домой. Разговорившись с одной из соседок, она услышала кое-что новое о событиях 20-летней давности. Та упомянула, что всегда была рядом и помогала родителям автора, и даже «позвонила в службу экстренной помощи, когда нашла отца семейства на полу возле лестницы».

Материалы по теме:
«Могут только жрать на халяву» Женщины снова хотят, чтобы партнеры оплачивали счета. Почему это злит мужчин?
«Могут только жрать на халяву»Женщины снова хотят, чтобы партнеры оплачивали счета. Почему это злит мужчин?
23 марта 2025
«Система играет против одиночек» Зумеры все охотнее женятся и рожают детей. Но любовь здесь может быть ни при чем
«Система играет против одиночек»Зумеры все охотнее женятся и рожают детей. Но любовь здесь может быть ни при чем
7 декабря 2025
«До 100 тысяч рублей в месяц» Российских мужчин призывают выплачивать женам зарплату за домашний труд. Сколько стоит уют?
«До 100 тысяч рублей в месяц»Российских мужчин призывают выплачивать женам зарплату за домашний труд. Сколько стоит уют?
16 декабря 2025

«Мне потребовалась минута, чтобы осмыслить услышанное. Соседка вспомнила, что моя мать попросила ее присмотреть за домом, пока она уедет за границу на встречу с любовником. Соседка согласилась и зашла на следующий день. Тогда она и обнаружила моего отца лежащим на лестнице», — пересказала слова соседки женщина.

Выяснилось, что отношения с любовником продолжались у ее матери следующие 15 лет. Он ушел от нее, когда та перестала оплачивать его счета, билеты на самолеты и прочие расходы. Изучив счета уже пожилой женщины, автор выяснила, что мать потратила на любовника шестизначную сумму в долларах. Более того, она до сих пор использует его персональные данные в качестве паролей от учетных записей.

«У нас с матерью и так никогда не было хороших отношений, а теперь, узнав об этом, я не могу не испытывать к ней ненависть и не могу смотреть на нее прежними глазами. Как ухаживать за человеком, который, по сути, лишил жизни твоего отца?» — задалась риторическим вопросом женщина.

Ранее парень нашел странного родственника в фотоальбоме и узнал страшную правду о своей семье. Когда он спросил, кто запечатлен на снимках, мать долго отрицала, что знает этого человека.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Завтра днем». Трамп анонсировал переговоры с Ираном. Израиль узнал об отмене ударов из соцсетей
    В США предрекли исчезновение украинской нации
    Российский «Лис» перехватил быстрый португальский разведчик Tekever AR3
    В Госдуме захотели вернуть одну профессию в России
    Иностранец назвал регионы России с самыми красивыми девушками
    Раскрыта опасность американской вспышки «взрывной» диареи
    Названа вероятная причина начала войны России с НАТО
    Женщина спустя 20 лет поймала мать на лжи и разгадала страшную семейную тайну
    В Минобороны сделали заявление после массированной атаки ВСУ на Россию
    В США указали на острую нехватку ракет для ПВО на Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok