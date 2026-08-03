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07:30, 3 августа 2026 (обновлено: 07:32, 3 августа 2026)Наука и техника

Раскрыта опасность американской вспышки «взрывной» диареи

Доктор Уоллес: Циклоспороз может вспыхнуть за пределы США
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Вспышка циклоспороза — «взрывной» диареи — зафиксированная в США, может выйти за пределы страны, предупредил РИА Новости доктор Тэйлор Уоллес, генеральный директор Think Healthy Group и приглашенный доцент Школы нутрициологии Университета Тафтса.

По его словам, новые случаи заболевания возможны и в других государствах.

Главную угрозу, по мнению ученого, представляют зараженные продукты питания. Он обратил внимание на данные американских медицинских властей, согласно которым опасная продукция поступала в том числе в Мексику. Распространение болезни за пределы США, как пояснил Уоллес, будет зависеть от географии поставок салата, который стал источником инфекции.

Эксперт уточнил, что паразит не передается напрямую от человека к человеку: после размножения в кишечнике ему необходимо пройти многодневный цикл развития вне организма. Поэтому зараженный путешественник, как правило, не опасен для окружающих при обычных контактах. Случаи заболевания за границей, вероятнее всего, будут связаны с употреблением той же зараженной продукции или других товаров, контактировавших с тем же источником загрязнения.

Ранее в американском штате Мичиган зафиксировали резкий рост случаев заражения паразитом циклоспорой.

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