Подельник актера из сериала «Слово пацана» остался в колонии из-за долларов

ВС РФ подтвердил приговор Хайдарову, подельнику актера из сериала «Слово пацана» Базанова

Верховный суд (ВС) России оставил в силе 20-летний приговор Сухробу Хайдарову, который вместе с актером Сергеем Базановым из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», участвовал в разбойном нападении. Об этом сообщает ТАСС.

Решение Мосгорсуда от 23 июля 2025 года и апелляционное определение Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 24 сентября 2025 года в отношении Хайдарова признаны законными, кассационная жалоба осужденного отклонена.

Базанов и еще три участника преступления заключили контракты с Минобороны России и отправились на СВО.

По версии следствия, актер познакомил Хайдарова с остальными членами банды, которая в 2011 году напала на бизнесмена в центре Москве. Предприниматель получил пулю в голову из-за сумки с 900 тысячами долларов. Стрелявшим был Хайдаров.