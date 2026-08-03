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08:05, 3 августа 2026 (обновлено: 08:09, 3 августа 2026)Силовые структуры

Подельник актера из сериала «Слово пацана» остался в колонии из-за долларов

ВС РФ подтвердил приговор Хайдарову, подельнику актера из сериала «Слово пацана» Базанова
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Верховный суд (ВС) России оставил в силе 20-летний приговор Сухробу Хайдарову, который вместе с актером Сергеем Базановым из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», участвовал в разбойном нападении. Об этом сообщает ТАСС.

Решение Мосгорсуда от 23 июля 2025 года и апелляционное определение Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 24 сентября 2025 года в отношении Хайдарова признаны законными, кассационная жалоба осужденного отклонена.

Базанов и еще три участника преступления заключили контракты с Минобороны России и отправились на СВО.

По версии следствия, актер познакомил Хайдарова с остальными членами банды, которая в 2011 году напала на бизнесмена в центре Москве. Предприниматель получил пулю в голову из-за сумки с 900 тысячами долларов. Стрелявшим был Хайдаров.

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