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15:54, 23 июля 2025Силовые структуры

Актер из сериала «Слово пацана» ушел на СВО

Актер сериала «Слово пацана» Базанов после ареста ушел на СВО
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Сергей Базанов (в центре)

Сергей Базанов (в центре). Кадр: сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Актер из российского сериала «Слово пацана» Сергей Базанов, арестованный за разбой с расправой, ушел на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает МК.RU.

Речь идет о расправе над предпринимателем, совершенной в 2011 году. По этому делу проходили еще четыре человека. Трое также заключили контракты на участие в СВО. До суда дошло только обвинение Сухроба Хайдарова. Он отказался сотрудничать со следствием и получил 20 лет колонии.

По данным ведомства, жертвой разбоя стали отец и сын, владевшие небольшой фирмой по перевозке денег. Фигуранты заранее спланировали разбойное нападение: они дождались, когда бизнесмены вынесут крупную сумму денег из офиса, заблокировали им выезд и силой попытались отобрать чемодан с наличными. Затем произошла перестрелка, одного из потерпевших спасти не удалось.

Ранее стало известно, что актер Никита Кологривый устроил пьяный дебош в баре Новосибирска. В ночь с 18 на 19 марта артист напал на сотрудников заведения и пытался склонить к близости официантку.

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