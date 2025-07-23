Актер из сериала «Слово пацана» ушел на СВО

Актер сериала «Слово пацана» Базанов после ареста ушел на СВО

Актер из российского сериала «Слово пацана» Сергей Базанов, арестованный за разбой с расправой, ушел на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает МК.RU.

Речь идет о расправе над предпринимателем, совершенной в 2011 году. По этому делу проходили еще четыре человека. Трое также заключили контракты на участие в СВО. До суда дошло только обвинение Сухроба Хайдарова. Он отказался сотрудничать со следствием и получил 20 лет колонии.

По данным ведомства, жертвой разбоя стали отец и сын, владевшие небольшой фирмой по перевозке денег. Фигуранты заранее спланировали разбойное нападение: они дождались, когда бизнесмены вынесут крупную сумму денег из офиса, заблокировали им выезд и силой попытались отобрать чемодан с наличными. Затем произошла перестрелка, одного из потерпевших спасти не удалось.

Ранее стало известно, что актер Никита Кологривый устроил пьяный дебош в баре Новосибирска. В ночь с 18 на 19 марта артист напал на сотрудников заведения и пытался склонить к близости официантку.