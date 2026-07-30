Дрон-ждун «наказал» двух бойцов ВСУ за поездку на одном самокате

Появилось видео удара «дрона-ждуна» по украинским военным

В сети появилось видео удара «дрона-ждуна» из засады по украинским военным. Кадры публикует Telegram-канал «Работайте, братья!».

На ролике видно, как мимо лежащего на земле FPV-дрона на самокатах двигается группа бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Заметивший движение операторподнял беспилотник для удара, и двое находившихся на одном самокате военных упали на землю. Дрон направился в их сторону, после чего запись прервалась.

«Минобороны предупреждает! Катание на самокатах вдвоем опасно для здоровья», — говорится в подписи к видео.

Ранее появилось видео тройного уничтожения техники ВСУ на одном и том же участке дороги. На ролике видно, как в разное время три пикапа пытаются проехать по дороге, но их каждый раз поражает очередной беспилотник-«ждун».