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Бывший СССР
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03:25, 30 июля 2026Бывший СССР

Дрон-ждун «наказал» двух бойцов ВСУ за поездку на одном самокате

Появилось видео удара «дрона-ждуна» по украинским военным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

В сети появилось видео удара «дрона-ждуна» из засады по украинским военным. Кадры публикует Telegram-канал «Работайте, братья!».

На ролике видно, как мимо лежащего на земле FPV-дрона на самокатах двигается группа бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Заметивший движение операторподнял беспилотник для удара, и двое находившихся на одном самокате военных упали на землю. Дрон направился в их сторону, после чего запись прервалась.

«Минобороны предупреждает! Катание на самокатах вдвоем опасно для здоровья», — говорится в подписи к видео.

Ранее появилось видео тройного уничтожения техники ВСУ на одном и том же участке дороги. На ролике видно, как в разное время три пикапа пытаются проехать по дороге, но их каждый раз поражает очередной беспилотник-«ждун».

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