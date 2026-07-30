Россияне получат возможность запретить себе ставки и казино

Аксаков: Россияне смогут ставить самозапрет на азартные игры с 1 сентября 2026 года

Россияне получат право оформить добровольный запрет на участие в азартных играх — это касается ставок в букмекерских конторах, тотализаторах, казино и залах с игровыми автоматами. Возможность заработает с 1 сентября текущего года, о чем рассказал РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, гражданину потребуется обратиться в единый регулятор азартных игр с заявлением о внесении своих данных в специальный список лиц, отказавшихся от подобных развлечений. В обращении обязательно указывается период, на который человек хочет ограничить себя.

Подать такое заявление можно будет через многофункциональные центры или портал «Госуслуги», причем отозвать его сразу не получится, отмечает парламентарий. Обратиться с просьбой убрать сведения из перечня разрешается лишь спустя год после их внесения. Одновременно организаторы азартных игр обязаны размещать на своих сайтах данные о порядке подачи подобных заявлений, а в самих игорных заведениях должен появиться QR-код, ведущий на нужный раздел «Госуслуг», откуда оформляется самозапрет.

Аксаков пояснил, что по новым правилам компании игорной сферы будут обязаны в рекламе и в самих продуктах напоминать клиентам: имеющиеся у них средства можно направить на что-то другое.

«Тысячи людей подвержены этой болезни — игромании. Если хотя бы один процент из них воспользуются этой возможностью — это будет неплохо» — добавил собеседник агентства. Он также напомнил о своей инициативе распространить механизм самоограничения и на иные направления, в том числе на компьютерные игры.

Ранее психолог Евгения Морозова отметила, что наблюдаемое сегодня значительное распространение игромании во многом связано с нарушением базовой потребности в безопасности. Одним из условия для формирования игромании, по ее словам, является повышенная тревожность.