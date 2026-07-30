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Из жизни
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05:01, 30 июля 2026Из жизни

Супруги нашли в своем доме замурованную комнату с деньгами

В Великобритании супруги нашли в замурованной комнате более 104 тысяч рублей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Жители Великобритании Луиза и ее муж Дэн рассказали, как им удалось сделать необычную находку в подвале старинного дома. Их историей делится Newsweek.

Супруги живут в доме, который был построен до 1900 года. Однажды они нашли в его подвале замурованную комнату и решили выяснить, что она скрывает. За кирпичной кладкой оказалась груда угля. Когда Дэн разобрал его, то наткнулся на банку из-под краски.

По словам Луизы, банка пахла аммиаком, поэтому несколько месяцев они опасались ее открывать. В конце концов они сделали это вместе с детьми. Внутри оказались деньги: пачка банкнот по пять фунтов стерлингов, выпущенных в 1970-х годах. В сумме семья обнаружила более тысячи фунтов стерлингов (более 104 тысяч рублей).

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Сначала супруги высушили деньги и сыграли с ними в «Монополию». Только после этого они отнесли их в банк.

Луиза призналась, что они нашли деньги в удачный момент. Незадолго до находки она осталась без работы. «Было приятно немного побаловать детей и погасить кое-какие счета, — отметила женщина. — Это сняло с нас часть стресса на несколько недель».

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании по имени Люси нашла загадочный сейф в доме, построенном в Георгианскую эпоху. Внутри него оказалось множество старинных вещей: столовые приборы, письма, конверты и фоторамка.

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