В Польше зазвучала воздушная тревога

В польском Люблине зазвучала воздушная тревога

В Польше утром 30 июля зазвучала воздушная тревога. Об этом сообщает ТСН.

Поясняется, что во время российских атак в расположенном близко к украинской границе городе могут вводиться повышенные меры безопасности. Власти идут на такой шаг из-за опасений пересечения ракетами или беспилотниками воздушного пространства страны.

Ранее Украина подверглась массированному налету крылатых и баллистических ракет. Среди прочего, взрывы звучали в западных областях республики — Львовской, Ивано-Франковской, Ровненской, Житомирской и Винницкой.

По неподтвержденной информации, несколько ракет якобы залетели на территорию Польши и «исчезли» там. При этом не уточняется, были ли это российские боеприпасы или украинские ракеты ПВО.

Днем 29 июля в Люблин прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас его местонахождение неизвестно.